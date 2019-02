Dr. Stone: arrivano i primi character design per l'anime

I fan di Dr. Stone si possono godere il nuovo capitolo del manga, il 91, ma per chi è in attesa dell'anime arrivano nuovi dettagli dalla produzione. Infatti, sul nuovo numero di Weekly Shonen Jump, il #10, possiamo dare un primo sguardo al character design di alcuni personaggi.

Finora non si sapeva molto dell'anime di Dr. Stone, considerato che la messa in onda dell'opera non dovrebbe avvenire prima dell'estate 2019. I dettagli erano limitati allo studio di animazione, la TMS Entertainment, mentre la Toho Animation si occuperà della produzione. Dall'immagine in calce ora possiamo vedere i primi studi degli animatori per il character design dei personaggi.

I quattro personaggi presentati su Weekly Shonen Jump sono i quattro principali, ovvero Senku, Tsukasa, Taiju e Yuzuriha. Tolto Senku, che possiamo vedere sotto quattro prospettive differenti, i personaggi ci vengono mostrati in tre sketch, uno frontale, uno di profilo e uno visto da dietro. Sul fondo, si possono notare anche i primi studi sulle espressioni in primo piano.

Intanto, il manga di Dr. Stone sembra aver dato inizio ad un nuovo arco narrativo ed è arrivato a nove volumi di pubblicazione in Giappone. La storia segue le vicende di Senku, un ragazzo liceale parecchio intelligente e dotato per tutto ciò che riguarda la scienza. All'improvviso, in un giorno qualunque, una strana esplosione avvenuta in Sud America provoca la pietrificazione di ogni essere umano presente sulla faccia della Terra. 3000 anni dopo, alcuni di questi umani riescono a rompere la pietrificazione, tra cui proprio Senku, che cercherà di ambientarsi nel nuovo mondo selvaggio e capire come sia potuto succedere questo cataclisma. Il manga è edito in Italia per Star Comics.