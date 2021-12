Dr. Stone, in arrivo lo speciale sul personaggio di Ryusui

Dr. Stone, famoso manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, ha debuttato sullo schermo con una prima stagione dell'anime nel 2019. Prodotto da TMS Entertainment, a oggi Dr. Stone conta 35 episodi totali, per un totale di due stagioni.

Durante il Jump Festa 2022 è stato annunciato che Dr. Stone 3 è ufficialmente in produzione, ed è atteso per il 2023. Niente Dr. Stone per il 2022, avranno pensato i fan, ma TMS Entertainment ha pensato bene di regalare un episodio speciale a fare da apertura alla nuova stagione.

Come mostrato nel trailer del Jump Festa 2022, prontamente condiviso su Twitter da @WSJ_manga, l'episodio vedrà protagonista Ryusui, e si intitolerà proprio Dr. Stone: Ryusui. Il marinaio era apparso pietrificato nella seconda stagione dell'anime, ed è quindi pronto per vivere i primi momenti di gloria nello speciale a lui dedicato.

Nel breve trailer possiamo vedere Ryusui con un cappello da pirata abbinato a un trench arancione da marinaio. Il ragazzo si trova davanti a un bosco, dove forse avrà luogo la sua avventura. Dr. Stone: Ryusui esordirà in Giappone durante l'estate 2022, e non vediamo l'ora di avere un assaggio delle nuove animazioni di TMS Entertainment.

Dr. Stone è un anime che ha avvicinato moltissimi giovani fan alla scienza. Sapevate che un bambino giapponese ha imparato la chimica grazie a Dr. Stone?