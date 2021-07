Dr. Stone: l'artista Boichi realizzerà due storie brevi in uscita ad agosto, ecco le cover

Boichi, l'artista del famoso manga di Dr. Stone scritto da Riichiro Inagaki, pubblicherà due nuove storie brevi il prossimo 4 agosto, entrambe a tema sci-fi. L'autore al momento ha solo rivelato i nomi delle due nuove opere, ovvero Space-Time Traveller e Nameless Warrior, e mostrato le due copertine ufficiali, ma rivelerà presto nuovi dettagli.

In calce potete dare un'occhiata alle copertine dei due Volumi, disegnate con uno stile che non può non ricordare quello di Dr. Stone. La prima sembra voler trattare il tema dei viaggi nel tempo, mentre la seconda potrebbe essere ambientata in un futuro distopico. Il 4 agosto riceveremo una conferma per quanto riguarda sinossi e lunghezza dei due Volumi, ma è comunque difficile non rimanere impressionati dallo zelo dell'artista, specie considerando che Dr. Stone è un manga pubblicato settimanalmente.

A proposito di Dr. Stone, vi ricordiamo che il manga di Riichiro Inagaki è in corso con 22 Volumi e 205 capitoli distribuiti, e che in Italia Edizioni Star Comics ha già pubblicato i primi 16. Il manga ha anche ricevuto un adattamento anime composto da due stagioni, più una terza attualmente in produzione presso TMS Entertainment.

E voi cosa ne dite? Siete interessati ai manga di Boichi? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che in Italia, oltre ai Volumi principali, è stato recentemente pubblicato lo spin-off Dr. Stone Reboot: Byakuya.