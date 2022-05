Dr. Stone, l'autore del manga annuncia un sequel della serie su Twitter?

Il manga di Dr. Stone si è concluso lo scorso mese di marzo con il capitolo 232. L'opera scritta da Riichiro Inagaki e disegnata da Boichi ha saputo conquistare moltissimi fan in 5 anni di pubblicazione, che hanno anche fruttato all'opera anche un adattamento anime. A inizio mese, il manga di Dr. Stone ha superato i 13 milioni di copie in circolazione.

Dopo la conclusione dell'opera fumettistica, Inagaki e Boichi hanno preso strade differenti. Mentre il primo sta collaborando con Ryoichi Ikegami al nuovo manga Trillion Game, il nuovo manga di Boichi si è già concluso a causa di un evento triste, non reso noto dal mangaka.

Nonostante ciò, un tweet di Riichiro Inagaki fa sperare in un ritorno di Dr. Stone, attraverso una semplice frase: "Dr. Stone è una pubblicazione settimanale, ma non è finita." Con questo cinguettio, lo sceneggiatore ha scatenato i fan, che sognano un ritorno della sua collaborazione con Boichi, sia essa per un sequel di Dr. Stone o magari per un manga spin-off.

C'è anche da dire che Inagaki potrebbe decidere di proseguire Dr. Stone con un altro mangaka, anche se lo stile di Boichi ha contribuito molto alla popolarità dell'opera. Certo è che un solo tweet è troppo poco per sperare in un ritorno a breve di Dr. Stone, ma quanto scritto dall'autore sembra abbastanza evidente: Dr. Stone ha ancora qualcosa da raccontare.