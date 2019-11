Dr. Stone: l'autore commenta l'ultimo sondaggio di popolarità redatto dagli utenti Reddit!

Dr. Stone ha recentemente colpito i fan grazie all'ottimo episodio 17, incentrato sull'ennesimo scontro tra il Regno della Scienza di Senku Ishigami e l'Impero della Potenza di Tsukasa. La puntata è decisamente piaciuta agli utenti Reddit, visto che è riuscita a guadagnarsi il titolo di "Miglior puntata della settimana" nell'ultimo Popularity Poll.

Più nello specifico stiamo parlando dell'ultimo sondaggio di popolarità redatto dal subreddit r/Anime, uno dei più grandi portali social dedicati all'animazione giapponese. Il sondaggio viene posto settimanalmente e secondo gli utenti, l'ultimo episodio di Dr. Stone sarebbe stato addirittura superiore a quelli dei suoi attuali rivali d'eccezione, ovvero My Hero Academia, Vinland Saga e Fire Force. In calce potete dare un'occhiata alla classifica completa.

Il mangaka Riichiro Inagaki comunque ha approfittato dell'occasione per ringraziare i fan, scrivendo sul suo profilo Twitter il seguente messaggio: "Dr. Stone attualmente è uno degli anime più popolari in occidente, grazie Reddit! Sono felice che la serie sia così tanto apprezzata oltreoceano, ed è anche questo uno dei motivi per cui ho deciso di partecipare all'Anime NYC di New York a metà novembre!".

Dr. Stone è da poco entrato nel suo secondo cour e sta proseguendo la sua corsa in maniera eccezionale. Nonostante un inizio un po' frettoloso infatti, la serie è riuscita a guadagnarsi il rispetto degli appassionati puntata dopo puntata.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Se siete degli appassionati poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata a questa splendida illustrazione dedicata a Kohaku e Ruri!