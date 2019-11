Dr. Stone, l'autore spiega: 'Senku è l'elevazione della normalità' E sul finale..

È finalmente arrivato in Italia il Volume 8 di Dr. Stone, l'opera di Riichiro Inagaki dedicata alle avventure del giovane scienziato Senku Ishigami. L'anime e il manga proseguono senza intoppi e visto il crescente successo dell'opera, i colleghi americani di Anime News Network hanno deciso di scambiare quattro chiacchiere con l'autore.

Di seguito troverete riportati i punti salienti del discorso, ma nel caso in voleste dare un'occhiata all'intervista completa vi ricordiamo che è sufficiente cliccare il link reperibile in calce.

Alla domanda del giornalista: "Perché hai creato Dr. Stone? C'è stato un momento preciso in cui ti è venuta in mente l'idea?", l'autore ha risposto: "Oggi molte storie hanno come protagonisti i supereroi, persone che possono praticamente fare tutto. Ma nella realtà non è così. Ho pensato ad una persona normale e a quelli che sono i suoi limiti, e mi è venuto in mente che l'unica soluzione per risolvere i problemi è lavorare duro. Costantemente. Quando ho pensato al cataclisma, ovvero la pietrificazione nella mia storia, la mia domanda è stata "Cosa può fare un uomo in questa situazione?". Senku rappresenta questo, l'elevazione della normalità. Una persona che conta quando è immobile, invece di disperarsi. Non è tanto importante il tipo di apocalisse, avrei potuto usare il ghiaccio anziché la pietra per bloccare tutti".

I due hanno poi continuato parlando del finale. A tal proposito Inagaki ha detto: "Per quanto riguarda la conclusione, ho un'idea generale sul come collegare il tutto. Ogni tanto la storia fa tre passi avanti e due indietro, quindi dare un periodo è difficile. A volte scrivo archi narrativi che dovrebbero occupare pochi capitoli e alle fine sembrano non finire mai. Direi tre anni forse, per raggiungere il finale. Non sono ancora sicuro, ma vi prometto che non allungherò mai la storia per fare soldi".

Infine, il giornalista ha chiesto: "Hai un messaggio per i tuoi fan?". L'autore ha risposto dichiarando: "In Dr. Stone, Senku non ha poteri. Non è che all'improvviso può creare una macchina del tempo. Tutto quello che fa è basato sullo studio e sull'applicazione scientifica. Non sapevo come l'avreste presa ma sono molto felice del successo, grazie a tutti. Farò del mio meglio per continuare su questa strada!".

Cosa ne pensate? State seguendo il manga? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata a questo bellissimo cosplay ritraente Taiju e Yuzuriha.