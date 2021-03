Dr. Stone, bambino giapponese impara la chimica grazie all'anime: il post è virale

Dr. Stone è uno shonen unico nel suo genere, e citando le parole del produttore Shusuke Katagiri potremmo persino dire che è uno dei pochi casi in cui invece che con i combattimenti, si è riusciti a far innamorare il pubblico grazie alla scienza. La serie è molto seguita anche in Giappone, dove è recentemente diventata virale grazie al post di un giovane fan.

Come potete vedere in calce, l'utente giapponese Sumio ha parlato dell'ossessione del figlio con la serie di Inagaki, condividendo delle note ricopiate dagli appunti del bambino. A quanto pare il figlioletto voleva conoscere il nome di un medicinale che avevo preso tempo prima, e non riuscendo a leggere i Kanji ha deciso di annotare su un pezzo di carta l'intera composizione chimica.

Il genitore ha ricopiato gli appunti e chiesto aiuto all'internet, trovando velocemente la risposta. "È fantastico che a quest'età si interessi di scienza", ha commentato un utente, "avrà sicuramente un futuro radioso!". Il post è diventato virale con quasi 100.000 mi piace e decine di migliaia tra retweet e commenti, non una sorpresa considerando che non sono molti i ragazzini di 5 o 6 interessati ad argomenti simili.

Dr. Stone è davvero una serie per tutti, e i numeri della seconda stagione attualmente in onda su Crunchyroll sembrano confermarlo. La serie è la terza più seguita della stagione dopo L'Attacco dei Giganti 4 e The Promised Neverland 2, non male vista la concorrenza di Horimiya, Re:Zero 2 e Vita da Slime. Per approfondire l'argomento, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Dr. Stone: Stone Wars.