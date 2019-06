Dr. Stone: ecco i cantanti che si occuperanno dell'ending e dell'opening

Gli ultimi giorni sono stati molto importanti per gli appassionati di Dr. Stone, manga di Boichi e Riichiro Inagaki che a breve diventerà anche un anime. Proprio per quest'ultimo, infatti, sono state diramate nuovissime e fondamentali informazioni come il numero degli episodi e chi si occuperà di trasmettere in streaming la serie in tutto il mondo.

Crunchyroll si è assicurato l'anime di Dr. Stone, in partenza il 5 luglio sugli schermi nipponici, che consterà un totale di 24 episodi. Ma, grazie a un tweet dell'insider sempre ben informato SPY_true veniamo a sapere ulteriori dettagli sullo staff dell'anime. Alla produzione TMS Entertainment mancavano solo pochi dettagli da divulgare, tra cui quello degli interpreti che andranno a comporre la sigla di apertura e quella di chiusura della serie.

Come si può leggere anche dal tweet in calce, i Burnout Syndromes, che in passato si sono già occupati di alcune sigle come quelle di Haikyu! o Gintama, saranno gli incaricati della canzone di apertura, intitolata "Buongiorno, mondo". La sigla di chiusura, invece, è stata assegnata al ventiduenne rapper nipponico Rude-α e la canzone sarà intitolata "Life".

Manca ormai poco, solo un mese, per osservare l'anime di Dr. Stone, incentrato sul personaggio di Senku che dovrà riuscire a salvare l'umanità dopo un cataclisma artificiale che ha trasformato tutti gli esseri viventi in pietra. Dopo essersi riuscito a risvegliarsi da questo sonno indotto, insieme ad altre persone, dovrà ricostruire la civilizzazione e riportare tutto alla normalità.