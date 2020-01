Dr. Stone cita Tesla e la sua Cybertruck nell'ultimo capitolo del manga?

Sicuramente tutti voi avrete sentito parlare di Tesla, dico bene? Se non avete idea di cosa sia vi basti sapere che è un'azienda statunitense il cui obiettivo è quello di realizzare veicoli elettrici ad alta prestazione, fondato da Elon Musk e prende il nome dal noto inventore Nikola Tesla.

Perché vi parliamo di Tesla, vi chiederete voi. Cosa mai potranno centrare i veicoli elettrici con gli anime e i manga, ebbene, non siamo usciti pazzi. Infatti, nell'ultimo capitolo pubblicato di Dr. Stone è stato inserito un richiamo esplicito alla sopracitata azienda che ha fatto letteralmente uscire fuori di testa i fan più accaniti di tecnologia che, come sapete e potete immaginare, sono la maggior parte degli appassionati che seguono la serie, proprio per il tema che tratta: sviluppo tecnologico.

Sebbene né Musk né Tesla abbiano dichiarato nulla in merito, su profilo Twitter, Viz Media, il traduttore Caleb Cook ha fatto notare il piccolo riferimento ai fan. Infatti, come potete vedere dalle immagini in calce all'articolo, sembrerebbe proprio che Sengoku sia interessato molto alle auto a guida autonoma e, per visualizzare questo suo interesse, è stata presa come esempio la Cybertruck, l'ultima uscita in casa Tesla.

La fisionomia delle due auto è molto simile. Angoli fortemente squadrati, cofano corto con parabrezza allungato e forma estremamente aerodinamica. Confrontando la versione reale della macchina presentata da Musk e il disegno realizzato da Boichi nel capitolo di Dr. Stone, la somiglianza non può passare inosservata, perciò, gli appassionati, prima che finisca nel manga questa parentesi automobilistica, vorrebbero vedere un cameo dell'inventore sudafricano.

E voi cosa ne pensate? Secondo voi il richiamo è voluto ed esiste o è soltanto una semplice suggestione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

