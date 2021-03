Dr. Stone compie 4 anni, Shonen Jump festeggia e indice un nuovo sondaggio di popolarità

Con oltre otto milioni e mezzo di copie stampate Dr. Stone è uno dei più grandi successi recenti di Weekly Shonen Jump, una serie shonen divenuta famosa grazie all'ottimo adattamento anime di TMS Entertainment e incredibilmente costante sul fronte vendite, con piazzamenti settimanali abbastanza soddisfacenti nelle classifiche Oricon.

Per festeggiare il quarto compleanno della serie di Inagaki, la cui conclusione vi ricordiamo essere fissata indicativamente per fine 2022, Shueisha ha deciso di dedicare all'opera la copertina dell'uscita settimanale numero #15, indicendo anche un nuovo sondaggio di popolarità. In calce potete dare un'occhiata alla Cover della nuova uscita e esprimere la vostra preferenza nel popularity poll, mentre in cima all'articolo potete vedere una speciale illustrazione a colori realizzata da Boichi.

Il primo sondaggio di popolarità è stato aperto in Giappone subito dopo la conclusione del Volume 6, e la Top 3 finale ha visto Senku in prima posizione, Kohaku in seconda e Gen Asagiri in terza. Shonen Jump ha poi aperto un secondo sondaggio nel novembre del 2019, subito dopo la pubblicazione del Volume 13, conclusosi con il protagonista in cima alla classifica, Ryusumi Nanami in seconda posizione e Gen nuovamente in terza. L'anime ha adattato nove dei venti Volumi disponibili in due stagioni, intitolate Dr. Stone e Dr. Stone: Stone Wars.

