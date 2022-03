Dr. Stone: un cosplay di Kohaku nella natura per festeggiare la serie

La partenza di Dr. Stone su Weekly Shonen Jump nel 2017 non fu difficile come quella di altre serie, ma non fu neanche semplicissima. Seppur con una buona trazione di popolarità, Dr. Stone ingranò soltanto dopo la fine del suo prologo. Senku abbandonò i suoi primi amici per dirigersi in solitaria verso zone completamente nuove.

Ci volle poco tempo per introdurre in Dr. Stone quella che sarebbe stata la vera protagonista femminile della serie. Non è stata infatti Yuzuriha il volto femminile, bensì la selvaggia Kohaku. Bionda e atletica, Kohaku si distinse subito in Dr. Stone per la forza che ha, un campo in cui lo scienziato Senku non ha minimamente esperienza e capacità.

Kohaku, vista la sua natura selvaggia, in Dr. Stone veste sempre un abito blu che le consente ampi movimenti, mentre alle spalle ha uno scudo e una piccola arma, per poter affrontare qualunque situazione imprevista. Per celebrare la fine del manga di Dr. Stone, la cosplayer Nekonoi Katsu ha deciso di lanciarsi nella Terra selvaggia del futuro dopo la pietrificazione in questo cosplay di Kohaku. Sempre bionda, con lo stesso abito, e non si fa mancare una foto anche con Senku, mentre confermano la vittoria.

Ci sarà ancora una storia di Dr. Stone, che sarà pubblicata nei prossimi mesi.