Dr. Stone: un cosplay di Ruri e Kohaku, le due sorelle bionde dell'età della pietra

Dr. Stone è un popolare manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi. La serie segue la storia di Senku Ishigami, un genio della scienza che cerca di ripristinare la civiltà dopo che l'umanità è stata pietrificata da un evento misterioso.

Sono in pochi a essere sopravvissuti e ad essersi risvegliati dallo stato pietrificato. Senku riesce a entrare in contatto con un manipolo di persone liberatisi dalla pietra, tuttavia, come scoprirà in fretta, ci sono anche degli umani che sono nati in questo mondo e non hanno mai conosciuto la civilizzazione. In questo mondo post-apocalittico di Dr. Stone, due personaggi femminili si distinguono: Ruri e Kohaku.

Ruri e Kohaku sono due sorelle che vivono nel villaggio Ishigami, un villaggio di poche persone che vive in una zona isolata del Giappone. Ruri è una giovane donna affetta da una malattia rara e mortale. Nonostante la sua salute precaria, Ruri è una figura amata dalla comunità. Il suo ruolo nel villaggio è cruciale poiché conosce le antiche leggende e i segreti che potrebbero rivelare la verità sulla pietrificazione dell'umanità.

D'altra parte, Kohaku è un personaggio vivace e coraggioso. È una guerriera del villaggio di Ishigami e ha sviluppato abilità di combattimento incredibili nel mondo senza tecnologia. Kohaku è anche determinata a salvare sua sorella Ruri, intraprendendo viaggi per cercare una cura per la sua malattia. È un personaggio forte e indipendente che dimostra grande coraggio e determinazione nella sua missione ed entrerà, nel tempo, in grande confidenza con Senku, aiutandolo nelle sue missioni.

Ora Ruri e Kohaku sono insieme in questo cosplay: entrambe con il loro vestito blu e i capelli biondi, le due sorelle ridono e scherzano lontane dai tempi in cui la civilizzazione era assente nel mondo. E ora potranno godersi un viaggio oceanico in Dr. Stone - New World.