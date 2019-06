Dr. Stone: Crunchyroll pubblica il trailer in italiano dell'anime

Ormai manca solo un mese esatto. L'anime di Dr. Stone debutterà ufficialmente il prossimo cinque luglio, poco dopo l'inizio dell'estate, e con i suoi 24 episodi ci accompagnerà per tutta la stagione estiva ed autunnale nel mondo di pietra in cui Senku e gli altri ragazzi dovranno darsi da fare per sopravvivere.

Dopo aver già divulgato il trailer inglese in occasione dell'annuncio ufficiale, Crunchyroll Italia ha pubblicato da poco sul suo canale Youtube il trailer della serie anime Dr. Stone con sottotitoli in italiano. Come si può vedere nel video in alto, della durata di quasi due minuti, sulla base della canzone "Stone World" che farà anche da theme song, l'umanità si pietrificò inspiegabilmente dopo che un lampo di luce squarciò il cielo. Dopo oltre 3500 anni, alcuni degli esseri pietrificati riuscirono a risvegliarsi, tra cui il protagonista Senku.

Il trailer ci presenta la situazione iniziale di Dr. Stone, con Senku doppiato da Kobayashi Yusuke che nel 5738 dopo Cristo si ingegna per raccogliere materiali insieme a Oki Taiju, doppiato da Furukawa Makoto, e a Ogawa Yuzuriha, doppiata da Ichinose Kana, per ricostruire parte della civilizzazione andata perduta. Tuttavia, i tre dovranno far fronte alla minaccia di Shishio Tsukasa, doppiato da Nakamura Yuichi, che farà di tutto per evitare che l'umanità torni al tasso di tecnologia troppo elevato degli anni 2000. Dr. Stone, tratto dal manga di Riichiro Inagaki e Boichi, sarà prodotto da TMS Entertainment.