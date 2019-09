Dr.Stone: Crunchyroll ci svela come si realizza un anime!

L'azione non è l'unico genere possibile per realizzare il miglior shonen, anzi, ma solo una delle tante vie percorribili per realizzare opere famose. Dr.Stone conosce benissimo le varie alternative, per questo motivo ne ha approfittato per tentare di conquistare il giovane pubblico di Shonen Jump con un tema decisamente diverso, la scienza!

Concentrare le conoscenze scientifiche con un mondo fantasy si è rivelata una sfida estremamente ardua per il team di produzione sotto lo studio TMS Entertainment, l'azienda che si sta occupando dell'adattamento animato dell'opera di Boichi e Riichiro Inagaki. Consapevoli dei propri limiti, infatti, hanno concentrato tutte le loro carte sulla componente scientifica dell'anime, a discapito di un comparto tecnico in realtà ben più che discutibile.

Nonostante ciò, la produzione di Dr.Stone è il risultato di un grande lavoro di squadra, del talento del regista e degli addetti ai lavori che stanno dando il massimo per realizzare un adattamento fedele ed epico nei punti in cui lo studio è più forte. Per questo motivo, Crunchyroll ha realizzato un documentario sulla serie televisiva, in cui illustra i punti chiave della produzione e i processi che hanno reso possibile la creazione del progetto. Il video in questione è disponibile in cima alla pagina e sottotitolato in italiano, in quanto l'editore dispone dei diritti per la pubblicazione nostrana dell'anime.

In ogni caso, l'idea resta sicuramente interessante. Vi rimandiamo, quindi, al documentario esclusivo, invitandovi a lasciarci tra i commenti la vostra opinione a riguardo una volta terminata la visione dell'episodio speciale.