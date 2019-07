Dr.Stone, diffusa in rete il brano d'apertura dell'anime!

Il debutto di Dr.Stone è tra gli eventi più attesi di questa stagione estiva, in quanto proveniente niente di meno che dalla rivista più famosa del Giappone, ovvero Weekly Shonen Jump. Mentre il debutto del primo episodio è atteso in giornata, trapela in rete la nuova opening della serie televisiva.

TMS Entertainment sta facendo le cose in grande con l'adattamento animato di Dr.Stone, curando attentamente il lato artistico di una produzione che si concentra molto sull'ambiente esterno che circonda i nostri protagonisti. Ad accompagnare questa prima tranche dei 24 episodi dell'anime ci penserà la opening intitolata "Good Morning World", dei Burnout Syndromes, che potete ammirare in calce a questa notizia. Il brano è stato piacevolmente apprezzato dal pubblico, che hanno trovato perfettamente adeguata la canzone al tipo di prodotto e storia narrata, con una serie di commenti entusiasti verso l'opera in dirittura d'arrivo nella giornata di oggi.

Infatti, Dr.Stone arriverà in Italia grazie a Crunchyroll, con il suo debutto fissato alle 16:30 di oggi. La storia narra le avventure di Senku, uno studente scienziato alle prese con il tentativo di riportare la civiltà ad una società tornata nella preistoria a seguito di un misterioso incidente che ha pietrificato l'intera razza umana. Preparatevi, dunque, a tornare a fare un salto indietro nel tempo... o in avanti nel futuro?

E voi, invece, cosa ne pensate della opening del primo cour narrativo? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto!