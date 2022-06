Dr. Stone, il disegnatore della serie Boichi esordirà con un nuovo webtoon

Dr. Stone è stato uno degli shonen più apprezzati degli ultimi anni. Scritta da Riichiro Inagaki e disegnata da Boichi, la serie è stata pubblicata su Weekly Shonen Jump a partire dal 2017, per poi concludersi a marzo 2022. A maggio il manga di Dr. Stone ha superato i 13 milioni di copie in circolazione.

Un traguardo importantissimo, ma dopo la conclusione dell'opera i due autori Riichiro Inagaki e Boichi hanno deciso di separare le loro strade. Mentre il primo sta continuando la pubblicazione del suo Trillion Game assieme a Ryoichi Ikegami, il nuovo manga di Boichi si è concluso in pochissimo tempo a causa di un triste evento, riguardo cui l'illustratore non ha rivelato dettagli.

Boichi sembra aver superato il trauma al meglio, ed è pronto a rimettersi in gioco con la sua nuova serie webtoon intitolata "SuperString" in collaborazione con lo sceneggiatore In-Wan Youn (Defense Devil). Annunciata ufficialmente in questi giorni, SuperString esordirà nel 2023 sull'app LINE Manga.

La serie farà parte del franchise Super String di YLAB, che include tanti personaggi delle diverse opere YLAB. Super String vede al centro del progetto i manwha, ma finora ha incluso anche film, musical, opere live action e videogiochi.

Boichi ha senza dubbio colto un'ottima opportunità, che lo vedrà a lavoro con un acclamato collega coreano come In-Wan Youn. SuperString vedrà protagonista un giovane che dovrà proteggere i suoi cari combattendo da solo. Andando avanti nella storia, cominceranno ad aggregarsi a lui diversi personaggi del franchise Super String provenienti da altre dimensioni.