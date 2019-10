Dr. Stone: due cosplayer omaggiano la coppia più amata della serie

La grande epopea di Dr. Stone continua imperterrita nel suo viaggio con colpi di scena in rapida sequenza e personaggi di cui è difficile non innamorarsi. Con la fanbase in continua espansione, sempre più lettori e spettatori sfruttano il web per mettere in mostra tutto il loro apprezzamento per la serie.

Ebbene, due cosplayer hanno ora deciso di sfruttare l'occasione propizia per pubblicare sul web il loro personale cosplay dedicato alla coppia più amata da tutti i fan, ovvero Taiju e Yuzuriha. Se avete seguito l'opera, saprete infatti che Taiju era sul punto di mettere a nudo il suo amore davanti a Yuzuriha, un gesto ostacolato dall'inspiegabile disastro che ha tramutato l'umanità in pietra.

Come potete vedere a fondo news, l'immagine - pubblicato sull'account Instagram Elfficosplay - mette in mostra il forti sentimenti che i due provano, con Taiju intento a sollevare una splendida Yuzuriha, il tutto ovviamente con un'attenzione per i dettagli capace di lasciare a bocca aperta. Come facilmente immaginabile sul web lo scatto a saputo conquistare il pubblico, che ha visto in questa scena ciò che si spera potrà concretizzarsi anche nell'opera stessa, dove per il momento Taiju, insieme a Senku, si trova ancora nel pieno della ricerca per scoprire come poter riportare ogni umano al suo stato originale.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima dedicata all'anime Dr. Stone, di cui recentemente è stata pubblicata pure la nuova ending theme.