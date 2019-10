Dr. Stone: due nuovi doppiatori si aggiungono al cast di doppiaggio

Di capitolo in capitolo, un episodio dopo l'altro, Dr. Stone è riuscito a guadagnare sempre più fama e attenzione da parte del pubblico grazie a un manga e a un adattamento animato che continuano a far parlare molto di sé per le proprie indubbie qualità.

Con gli episodi della serie che continuano a uscire uno dopo l'altro, era ovvio che il cast di doppiaggio avrebbe finito con l'ingrandirsi per permettere a nuovi volti - ben noti dai fan del manga - di mettersi in mostra innanzi al pubblico. Infatti, il 48° volume del Weekly Shonen Jump di Shueisha ha svelato due nuovi doppiatori unitisi al cast, ovvero Akira Ishida che si occuperà d'impersonare i panni di Hyōga e Aki Toyosaki nei panni di Homura, personaggi che avremo modo di conoscere nel corso delle prossime puntate dell'opera animata e il cui character design è visionabile a fondo news.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Dr. Stone è ambientato in un lontano futuro, dopo che l'umanità è stata colpita da un misterioso disastro che ha trasformato tutti gli umani della Terra in pietra. Dopo millenni dalla catastrofe, il liceale Taiju si risveglia improvvisamente dal suo sonno scoprendo che anche il suo amico Senku è tornato alla normalità. I due decideranno quindi di collaborare per cercare di trovare una cura che possa portare la razza umana al suo antico splendore.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima dedicata all'anime Dr. Stone, di cui recentemente è stata pubblicata anche la nuova ending theme.