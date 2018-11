Dr. Stone: ecco il primo poster dell'adattamento anime

Non molto tempo fa Shueisha ha annunciato che Dr. Stone, il manga di Riichiro Inagaki e Boichi, riceverà un adattamento anime che debutterà in Giappone nel luglio 2019. Ora possiamo ammirare anche un primo teaser poster.

L'immagine promozionale, che potete visionare in calce all'articolo, non ci permette purtroppo di ammirare il character design della serie: la key visual ritrae soltanto l'occhio di Senku, uno dei due protagonisti dell'opera, dietro uno strato di pietra incrinato.

Per chi non conoscesse la trama di Dr. Stone, ecco di seguito la sinossi della serie:

"Un giorno, Ooki Taiju trova il coraggio di confessare il suo amore ala bella Yuzuriha. Ma una luce dal cielo trasforma l'umanità in pietra. Migliaia di anni dopo, Taiju riesce a liberarsi. In questo mondo, in cui la natura ha riacquistato i suoi diritti, Taiju trova la sua amata ancora bloccata nella forma di una statua. Per rimediare, il ragazzo va in cerca di spiegazioni e incontra il suo migliore amico Senku, un prodigio di chimica e fisica, che si è risvegliato circa 6 mesi fa. Mentre scoprono una nuova civiltà mentre viaggiano, saranno in grado di svelare il mistero di questo evento che ha cambiato le loro vite per sempre?"

Ricordiamo che il primo volume del manga è stato recentemente pubblicato da Edizioni Star Comics. Noi gli abbiamo dato un primo sguardo e l'abbiamo decretato come uno dei migliori manga da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

