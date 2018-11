Dr. Stone: ecco una nuova immagine dell'anime che svela i personaggi

A pochissime ore di distanza dalla diffusione della key visual teaser, ecco una nuova immagine dedicata all'anime di Dr. Stone: questa volta possiamo ammirare finanche i personaggi e il design che dovrebbero sfoggiare nella serie animata.

L'immagine è presente in calce all'articolo e ci mostra che, fortunatamente, il design dell'anime di Dr. Stone (di cui non conosciamo ancora lo staff di animazione) dovrebbe mantenere lo stesso impatto visivo del manga di Riichiro Inagaki e Boichi. il cui primo volume ha debuttato in Italia questo mese grazie a Edizioni Star Comics.

In caso non conosceste l'opera, vi lasciamo di seguito la sinossi della serie:

"Un giorno, Ooki Taiju trova il coraggio di confessare il suo amore ala bella Yuzuriha. Ma una luce dal cielo trasforma l'umanità in pietra. Migliaia di anni dopo, Taiju riesce a liberarsi. In questo mondo, in cui la natura ha riacquistato i suoi diritti, Taiju trova la sua amata ancora bloccata nella forma di una statua. Per rimediare, il ragazzo va in cerca di spiegazioni e incontra il suo migliore amico Senku, un prodigio di chimica e fisica, che si è risvegliato circa 6 mesi fa. Mentre scoprono una nuova civiltà mentre viaggiano, saranno in grado di svelare il mistero di questo evento che ha cambiato le loro vite per sempre?"

