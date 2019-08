Dr. Stone: l'editor Hiryuki Honda spiega come la serie è diventata un anime

Secondo quanto svelato da Shonen Jump, la popolarità di Dr.Stone sta crescendo in maniera smisurata, grazie anche al successo riscosso dalla recente trasposizione tv. L'editor Hiruyuki Honda a tal proposito, ha elencato ai microfoni di Comicbook i motivi che hanno spinto alla realizzazione dell'anime, nonostante il già crescente successo del manga.

Alla domanda: "Per quale motivo avete deciso di optare per una trasposizione anime?", Honda ha riposto: "Dr. Stone sta proseguendo la serializzazione su Weekly Shonen Jump da tempo ormai e il successo dell'opera è innegabile. Ad un certo punto ci siamo detti "perché non farlo?", ci siamo messi a lavoro e abbiamo tirato su la serie. È stato un processo molto semplice in realtà".

L'anime di Dr. Stone è stato trasmesso a partire dallo scorso 5 luglio in esclusiva su Crunchyroll. Animata da TMS Entertainment Studio, la serie è riuscita a guadagnarsi il rispetto di una larga fetta di pubblico, oltre al terzo posto nella classifica dei migliori anime stagionali redatta da MyAnimeList, subito dopo Demon Slayer e Vinald Saga.

E voi cosa ne dite? Vi sta piacendo Dr. Stone? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante! Vi ricordiamo inoltre che il quinto episodio dell'anime andrà in onda domani, 2 agosto 2019. Non perdete dunque l'occasione per dare un'occhiata al trailer della nuova puntata.