Dr. Stone: il primo episodio dell'anime sarà trasmesso all'Anime Expo 2019

Dr. Stone è sicuramente uno degli anime più attesi del periodo estivo. Il manga creato da Inagaki e Boichi sta coinvolgendo sempre più fan sia in Giappone che nel resto del mondo, tra cui quelli italiani che stanno leggendo la serie grazie alla casa editrice Star Comics. Inoltre Crunchyroll si è assicurata l'anime nel suo servizio streaming.

Come rivelato recentemente proprio dalla stessa azienda di streaming americana, il primo episodio di Dr. Stone sarà trasmesso in anteprima alla Anime Expo 2019 che si terrà a Los Angeles tra il 4 il 7 luglio. La conferma è arrivata anche dal sito ufficiale dell'adattamento di Dr. Stone, che ha confermato anche la data del 5 luglio e la trasmissione su Tokyo MX alle ore 22:00 giapponesi per la messa in onda dell'attesa storia sul mondo di pietra.

L'anime sarà trasmesso in Italia dalla piattaforma streaming Crunchyroll, mentre in Giappone, oltre a Tokyo MX, sarà trasmesso anche su TV Hokkaido, Tohoku Broadcasting, TV Aichi e TVQ Kyushu Broadcasting, oltre che in streaming sul catalogo nipponico d Anime Store. Shinya Iino è il regista designato per l'anime prodotto e animato da TMS Entertainment. Yuichiro Kido si occupa della composizione della serie e della sceneggiatura, mentre Yuko Iwasa del character design. Il trio composto da Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi e Yuki Kanesaka comporrà le musiche, mentre recentemente sono state annunciate anche le sigle: "Buongiorno Mondo!" dei Burnout Syndromes e "LIFE" di Rude-α.