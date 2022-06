Dr. Stone: l'episodio speciale su Ryusui è in arrivo, ecco un trailer e la durata

Da molto tempo è in produzione Dr. Stone stagione 3, nuovo ciclo di episodi che proietterà Senku e gli altri personaggi verso nuovi mondi. Infatti, conclusa la questione Tsukasa e il suo regno della forza, lo scienziato deve cimentarsi in sfide più ardue e che lo porteranno in giro per il mondo per ricostruire la civilizzazione.

È ben noto però che, prima della terza stagione, ci sarà un episodio speciale di Dr. Stone dedicato a Ryusui. Il navigatore ed esperto di pilotaggio sarà al centro di un'avventura importante che arriverà in estate, in contemporanea con un oneshot che sarà scritto da Inagaki e disegnato da Boichi, i due autori che da poco hanno concluso la serializzazione di Dr. Stone su Weekly Shonen Jump.

Il trailer di Dr. Stone - Episode Ryusui si concentra su alcuni eventi che vedono il capitano in prima linea nel video disponibile in alto della durata di un minuto e quaranta secondi. Il suo carattere e la sua avidità vengono subito messi in mostra e saranno ancora più approfonditi, dato che l'episodio speciale di Dr. Stone su Ryusui durerà ben un'ora. L'episodio speciale andrà in onda in Giappone il 10 luglio 2022 alle ore 19 fuso orario giapponese, sui canali Tokyo MX e BS11.