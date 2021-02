Dr. Stone: esce in Italia il prequel del manga in un volume unico

Dr. Stone iniziò tra le pagine di Shonen Jump nel 2017 ed un anno dopo il manga venne distribuito anche in Italia grazie all'edizione prodotta da Star Comics. Finalmente nel mese di Marzo del 2021 sarà disponibile anche il volumetto prequel dal titolo Dr. Stone Reboot:Byakuya.

L'opera scritta da Riichiro Inagaki e disegnata da Boichi narra il tentativo dello scienziato Senku di riportare le più avanzate tecnologie sulla Terra e di risvegliare il genere umano rimasto pietrificato per migliaia di anni a causa di un misterioso fenomeno. Appena avvenne la catastrofe ci fu però chi riuscì a salvarsi, ovvero i gli astronauti che si trovavano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, tra questi era presente anche Byakuya Ishigami, il padre del protagonista, che ottiene quindi il ruolo di personaggio principale della nuova storia.

Il racconto, composto da un unico volume scritto e disegnato interamente da Boichi, segue il gruppo di superstiti nel loro rientro sulla Terra, abbandonando il robot REI sulla stazione, e approfondendo i loro legami. Il manga sarà reso disponibile a partire dal 3 Marzo ad un prezzo di 4,90 euro e disporrà di una sovraccoperta.

Ricordo inoltre che la seconda stagione della trasposizione animata dell'opera originale è attualmente in corso e disponibile sul sito di Crunchyroll, tuttavia alcuni fan recentemente si sono preoccupati per il numero di episodi annunciati per Dr. Stone 2.

Infine per chi fosse interessato ecco una copertina crossover tra Dr. Stone e ONE PIECE.