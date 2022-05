Dr. Stone, quest'estate arriverà lo spettacolo teatrale dell'opera in Giappone

Poco dopo la conclusione del manga, Dr. Stone riceverà anche un adattamento teatrale. Con lo speciale sul personaggio di Ryusui di Dr. Stone in arrivo in versione anime, il franchise creato da Riichiro Inagaki e Boichi si arricchisce quindi di un'opera live action, che farà compagnia a teatro alle rappresentazioni di molti altri manga famosi.

Il capitolo 232 ha di fatti concluso il manga di Dr. Stone, che ha superato di recente i 13 milioni di copie in circolazione. Gli autori dell'opera, ovvero lo scrittore Riichiro Inagaki e l'illustratore Boichi, hanno già deciso di separare le proprie strade per dedicarsi ad altri progetti.

Ma il successo di Dr. Stone continua ad alimentare il franchise: con uno speciale episodio dell'anime in arrivo e una terza stagione annunciata, ecco che arriva anche lo spettacolo teatrale dell'opera. Annunciato nell'ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump, Dr. Stone arriverà nei teatri nipponici nel mese di luglio 2022, anche se non sono stati resi noti altri dettagli.

Dr. Stone non è la prima opera manga ad essere messa in scena a teatro. Prima di lei, anche colossi come Demon Slayer, Beastars, Bleach e My Hero Academia hanno ricevuto adattamenti teatrali, che hanno riscosso anche un certo successo. L'unico peccato è che questi adattamenti non sono mai arrivati in Europa, e con ogni probabilità non avremo modo di vedere nemmeno quello di Dr. Stone.