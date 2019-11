Dr. Stone: fan segue le istruzioni dell'anime e crea la "Senku Cola", ecco il risultato!

Il quindicesimo episodio di Dr. Stone, l'anime di TMS Entertainment tratto dal manga di Riichiro Inagaki, ha stupito i fan svelando la ricetta della cosiddetta "Senku Cola", una sorta di imitazione del più famoso brand statunitense.

Uno youtuber ha quindi deciso di seguire passo per passo la ricetta di Mecha Senku e di preparare la bevanda, visto che come ricorderete il vecchio disclaimer della serie recitava: "Questa è un'opera di fantasia, ma le piante, gli animali, e tutti i metodi scientifici mostrati sono assolutamente reali. Cercare di replicare questi esperimenti è estremamente pericoloso, e, in alcuni casi, anche illegale. Per favore non imitate se non siete esperti".

La ricetta in realtà è tutt'altro che complessa, visto che per ottenere la Senku Cola basta semplicemente mischiare acqua frizzante, coriandolo, miele e lime (o alternativamente limone). Il risultato, come potete vedere nel video disponibile in cima all'articolo, non corrisponde ad una replica esatta della Coca Cola, ma sembra comunque più che accettabile.

Nell'anime di Dr. Stone la Senku Cola viene utilizzata per la prima volta da Senku Ishigami per reclutare Gen Asagiri, il mentalista al soldo di Tsukasa. Successivamente il protagonista la creerà nuovamente per ringraziare Gen del suo aiuto.

E voi cosa ne pensate? Proverete a realizzarla? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!