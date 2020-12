Dr. Stone festeggia 8 milioni di copie stampate, arriva anche una key visual di Stone Wars

Durante la trasmissione della prima stagione di Dr. Stone, il regista Shusuke Katagiri dichiarò che l'anime stava spiccando il volo grazie alla scienza e non ai combattimenti, una vera e propria novità per le serie shonen. Oggi più che mai la scommessa di Riichiro Inagaki sembra vinta, visto che il suo manga ha persino infranto il muro delle 8 milioni di copie in circolazione.

Il manga Dr. Stone debuttò in Giappone nel marzo del 2017 e venne accolto in maniera generalmente positiva, riuscendo a piazzare circa due milioni di copie nei primi due anni e mezzo. L'anime riuscì a incrementare le vendite, arrivando persino a raddoppiare il totale negli otto mesi successivi, ovvero da luglio 2019 allo scorso marzo. Con ben quattro milioni di copie in circolazione sarebbe stato lecito aspettarsi un ulteriore incremento dopo la messa in onda della Stagione 2 dell'anime, ma a quanto pare la qualità del manga è stata sufficiente per bruciare qualche tappa.

Dr. Stone ha nuovamente raddoppiato il totale negli ultimi nove mesi, passando da quattro a otto milioni di copie stampate con 18 Volumi in circolazione. Un risultato lontano dall'incredibile ma comunque estremamente solido, un riconoscimento perfetto per la grande originalità del mangaka.

Poche ore fa è anche stata mostrata una nuova key visual della Stagione 2 dell'anime, che vi ricordiamo adatterà i Volumi dal 7 al 12 compreso. La data d'uscita delle premiere è fissata per gennaio 2021, sempre in simulcast su Crunchyroll Italia.