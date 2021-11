Dr. Stone: tra quanto finirà il manga in pubblicazione su Weekly Shonen Jump?

Ogni rivista di manga ha le proprie hit e deve fare in modo di averne sempre alcune pronte in rampa di lancio. Al momento, su Weekly Shonen Jump ci sono manga famosi pronti a concludersi. Uno dei primi a poter lasciare i colleghi è Dr. Stone di Riichiro Inagaki e Boichi, da tempo tra i più apprezzati dai lettori della rivista.

Sempre in cima ai sondaggi settimanali, Dr. Stone è entrato nell'arco finale e pertanto potrebbe salutare a breve i suoi lettori. Non sono state comunicate date ufficiali per la sua conclusione, ma Riichiro Inagaki sembra avere le idee molto chiare già da qualche anno. Alla luce degli ultimi eventi, quando potrebbe finire il manga di Dr. Stone?

Ovviamente essere nell'arco finale non implica sempre una conclusione a breve, ma nel caso di Dr. Stone gli ingredienti sembrano esserci tutti. Le ultime storie raccontate dal duo mostrano un Senku che ormai ha conquistato la Terra intera e non ha quindi più minacce da sventare sul pianeta. L'unico ostacolo è il tempo per creare il razzo che servirà a raggiungere la Luna, così da incontrare il misterioso Why Man e mettere fine a quest'epoca di terrore.

La velocità con cui Riichiro Inagaki sta raccontando gli eventi di Dr. Stone fa pensare che non ci sia ancora molto tempo a disposizione per il manga. Step by step, i protagonisti stanno raggiungendo i risultati scientifici necessari per creare il razzo creando computer, tavolette grafiche e anche internet con videochiamate annesse. Considerati i passi da gigante che i protagonisti fanno a ogni capitolo, questa prima fase può essere conclusa nel capitolo 223, dando inizio all'epoca dell'esplorazione spaziale.

Da lì in poi, la strada sarà tutta in discesa e porterà Dr. Stone al finale. Con i protagonisti sulla Luna, ci sarà poco altro da raccontare se non il faccia a faccia con l'ultimo nemico e poi il rientro sulla Terra. Questa fase potrebbe richiedere sia un volume che due e ciò implicherebbe una conclusione di Dr. Stone per febbraio o maggio 2022. A meno che quindi non emerga una nuova minaccia nei prossimi capitoli, difficilmente Dr. Stone vedrà l'alba del 2023.