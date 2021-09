Dr. Stone sta per finire: dopo la pausa inizia l'ultimo arco del manga

Riichiro Inagaki è un mangaka famoso che negli anni 2000 scrisse Eyeshield 21, pubblicato su Weekly Shonen Jump e disegnato dal prolifico e bravissimo Yusuke Murata. Una decina d'anni dopo è tornato sulla rivista in compagnia di Boichi per pubblicare Dr. Stone che ha festeggiato il quarto anniversario della sua carriera.

Nel corso dell'ultimo anno, Inagaki ha raccontato il fulcro di Dr. Stone con un lungo arco narrativo che ci ha portato per vari continenti del mondo. Ora però la storia sta per volgere al termine. Come aveva già annunciato lo sceneggiatore, Dr. Stone infatti non durerà ancora a lungo.

I primi leak di Weekly Shonen Jump #43 hanno già confermato alcune informazioni. La prima è che sul prossimo numero, il #44 che sarà tradotto su MangaPlus domenica 3 ottobre 2021, non sarà presente Dr. Stone. Il manga farà quindi una settimana di pausa per alcune ricerche dei mangaka. La notizia importante riguarda però il numero successivo, il #45 in uscita il 10 ottobre 2021.

È stato confermato che Dr. Stone inizierà il suo arco narrativo finale. La storia a colpi di scienza di Senku Ishigami sta quindi per concludersi e potrebbe essere il primo dei big di Weekly Shonen Jump a salutarci nei prossimi anni. Una situazione da tenere d'occhio con attenzione dato che Dr. Stone è molto amato dai lettori della rivista nipponica, che potrebbero leggerlo per non oltre un anno.