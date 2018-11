Dr. Stone: in arrivo un grande annuncio per il manga!

Il numero 50 di Weekly Shonen Jump ci informa di tante novità in arrivo per Dr. Stone, il manga di Riichirou Inagaki e Boichi. Scopriamo dopo il salto tutto ciò che dobbiamo aspettarci dai prossimi capitoli.

Stando alle anticipazioni incluse nel numero 50 della nota rivista giapponese targata Shueisha, infatti, nella prossima pubblicazione ci sarà "un grande annuncio" relativo a Dr. Stone. Tutto ciò che occorre fare è attendere quindi il numero 51 di Weekly Shonen Jump, che sarà distribuito ufficialmente sul mercato nipponico il prossimo 19 novembre.

Stando alle informazioni, diffuse da Anime News Network, il prossimo capitolo di Dr. Stone darà anche inizio a un nuovo arco narrativo. Ancora non sappiamo in cosa consisterà l'annuncio relativo al manga, ma è possibile che possa trattarsi di qualcosa inerente al nuovo arco narrativo o anche a un possibile adattamento anime. Non stupirebbe, infatti, l'eventualità di una serie televisiva, visto il successo che l'opera sta riscuotendo in Giappone.

Ricordiamo che il manga di Inagaki e Boichi ha debuttato lo scorso 6 marzo su Weekly Shonen Jump e che Edizioni Star Comics ha diffuso il primo tankobon dell'opera in Italia a partire dal mese di novembre 2018, forte anche di alcune esclusive cover variant. Voi avete già letto il manga?