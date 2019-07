Dr. Stone ispira una mostra con tanto di esperimenti scientifici apparsi nel manga

È iniziato luglio, e con esso la stagione televisiva estiva. Ci sono tantissimi anime ai nastri di partenza, tra cui spicca Dr. Stone tratto dal manga di Boichi e Inagaki. La serie sta già riscontrando molto interesse e la piattaforma streaming Crunchyroll, che ne ha acquisito i diritti, ci sta puntando tantissimo.

Intanto, in Giappone sta per arrivare una mostra dedicata al manga. Infatti, a Tokyo andrà in scena la "Sperimentare con i manga: AGC incontra Dr. Stone", che si terrà il 20 luglio agli AGC Studio. AGC (Asahi Glass Japan) è una compagnia di spessore mondiale nel campo del vetro, occupandosi sia di produzione manifatturiera che chimica. La mostra messa su incorporerà alcuni degli esperimenti più noti che Senku e gli altri ragazzi pietrificati hanno preparato nel manga di Dr. Stone.

Gli organizzatori hanno ricreato il laboratorio di Senku, dove i partecipanti potranno provare la maschera a forma di zucca preparata per Suika oppure dirigersi al "Glass Record" per ascoltare le canzoni dell'anime utilizzando un apparato in vetro. Altre aree includono il generatore elettrico o un Senku dipinto su una vetrata.

La mostra sarà attiva fino al 31 agosto ed è gratuita per tutti. Intanto, l'anime di Dr. Stone debutterà il 5 luglio.