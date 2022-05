Dr. Stone, il manga ha superato i 13 milioni di copie in circolazione

A marzo si è concluso tra le pagine di Weekly Shonen Jump Dr. Stone, popolarissimo manga scritto da Riichiro Inagami e disegnato da Boichi. Il capitolo 232 ha concluso un'opera che veniva pubblicata da ben 5 anni, e le strade dei due autori si sono quindi separate per dar vita a nuovi, entusiasmanti progetti.

Il nuovo manga di Boichi si è già concluso a causa di un "evento triste", mentre Riichiro Inagami sta collaborando con Ryoichi Ikegami al manga Trillion Game. L'eredità di Dr. Stone rimane comunque importante per il mondo shonen, vista la fantastica unione di combattimenti e scienza. Inoltre, l'anime di Dr. Stone non ancora concluso fa avvicinare di tanto in tanto nuovi lettori al manga, impazienti di scoprire il finale della storia.

Grazie, quindi, alla spinta dell'anime il manga di Dr. Stone ha superato i 13 milioni di copie in circolazione. Un traguardo sorprendente, quello di cui veniamo a conoscenza tramite il tweet di @somoskudasai, che porta i 26 volumi di Dr. Stone nell'olimpo dei manga. Le copie in circolazione sembrano comunque destinate ad aumentare, vista la prosecuzione dell'anime e il numero di fan in continua crescita.

La conclusione di Dr. Stone, andata in scena a marzo, non ha saputo mettere d'accordo tutti. Ma, d'altronde, nessun finale è mai riuscito a farlo, ma ciò non ha assolutamente intaccato l'alto valore dell'opera in generale, che tutti gli amanti dei battle shonen dovrebbero leggere.