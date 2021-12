Dr. Stone, il manga ha venduto oltre 11 milioni di copie

La rivista Weekly Shonen Jump ospita alcune delle serie più popolari della cultura manga, merito soprattutto della fama del magazine che ha serializzato titoli del calibro di Dragon Ball e ONE PIECE. Uno dei progetti forse più originali del magazine è sicuramente Dr. Stone.

Riichiro Inagaki e Boichi hanno costruito una storia ambientata in un futuro dove la società è regredita al passato a causa di un misterioso evento che ha pietrificato per milioni di anni l'umanità. Attualmente il duo ha iniziato a lavorare alla saga finale di Dr. Stone e, seguendo il ritmo con il quale il manga procede, non è da escludersi un finale entro il 2022 o i primi mesi del 2023.

Ad ogni modo, la serie ha riscosso una discreta popolarità seppur il franchise non abbia ricevuto lo stesso seguito di altri titoli della rivista. Come confermato dal 23° tankobon in dirittura d'arrivo, Dr. Stone ha ufficialmente oltrepassato le 11 milioni di copie vendute, un numero importante e che attesta l'interesse di Shueisha nel continuare ad investire nell'adattamento animato che si arricchirà nel 2023 di una terza stagione.

E voi, invece, vi aspettavate un risultato del genere per Dr. Stone? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.