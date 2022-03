Dr. Stone: il messaggio dell'autore Riichiro Inagaki per la fine del manga

Cinque anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump sono davvero tanti. Già superare il primo anno di serializzazione significa aver creato una serie discretamente popolare e che entra in una piccola percentuale di manga di successo. Arrivare a cinque anni come ha fatto Dr. Stone è un obiettivo che raggiungo poi in pochi.

Alla fine però Dr. Stone si è concluso, come lo stesso autore Riichiro Inagaki aveva anticipato qualche mese fa annunciando l'inizio della saga finale della storia. Ovviamente il riconoscimento per lui è stato ampio, con diversi colleghi che gli hanno fatto gli auguri per l'ottimo percorso svolto. Anche il sensei Inagaki però si lascia andare a qualche parola, e lo fa pubblicandole su Twitter.

"Con la rivista di Weekly Shonen Jump pubblicata oggi, Dr. Stone è alla storia finale!! Sono passati cinque anni. La storia iniziò nel numero 14 e si conclude nel numero 14. Grazie per il vostro supporto dato in questi cinque anni! E... non è ancora finita. Ci sarà un continuo!". Queste le parole di Riichiro Inagaki, il mangaka che tra l'altro aveva già raggiunto un obiettivo simile con Eyeshield21.

L'autore menziona un continuo, che è un riferimento al capitolo speciale su Ryusui che verrà pubblicato tra qualche mese sempre su Weekly Shonen Jump. Vi è piaciuta la serie di Inagaki e Boichi?