Dr. Stone: nel capitolo 88 Senku riesce finalmente a spiccare il volo!

Con il precedente capitolo di Dr. Stone ci eravamo lasciati con i preparativi da ultimare per la nuova mongolfiera. Il gruppo di ragazzi capitanato da Yuzuriha si è occupato di tessere e unire il tessuto per formare il pallone di oltre sette metri di diametro. Ma i problemi non finiscono qui.

Nonostante l'impresa ardua per un manipolo di persone non dotate della tecnologia odierna, nel capitolo 88 di Dr. Stone i ragazzi riescono ad ultimare la mongolfiera che dovrebbe aiutarli a rimappare il Giappone. La struttura preparata può però portare solo tre persone a bordo, pertanto vanno scelte con cura. Naturalmente Senku è di diritto tra i 3 a causa delle sue conoscenze, ma ora serve un esperto di venti e correnti che possa aiutarli a gestire e guidare perfettamente la mongolfiera.

In altre parole, la vittima prescelta è Ryuusui, il capitano della futura nave. Vista l'avidità del ragazzo, però, Gen e Senku decidono di mettere su un teatrino per convincere Ryuusui ad entrare nel gruppo ma senza pretendere un oneroso pagamento. Il mentalismo di Gen mette l'avido giovane in difficoltà e lo convince addirittura a pagare per poter avere uno dei tre posti disponibili. L'ultima posizione, che era prevista per essere completamente casuale, viene assegnata a Chrome: il ragazzo era fin troppo entusiasta di vedere la Terra con i suoi stessi occhi e non più per le storie narrate da Senku, quindi, grazie alla sua rincorsa dal villaggio Ishigami, ha convinto inconsapevolmente Gen nel farlo entrare nell'equipaggio.

Il pallone prende così il volo, mostrando la Terra che si dipana sotto i 3 avventurieri. Dr. Stone tornerà col capitolo 89 a gennaio con una pagina centrale a colori per festeggiare la popolarità raggiunta tra i lettori della rivista.