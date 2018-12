Dr. Stone, nel capitolo 89 scontro volante per Senku e Chrome

Il capitolo di Dr. Stone si apre con una bella pagina a colori che ritrae il trio formato da Senku, Chrome e Ryuusui mentre si rilassano a bordo della mongolfiera. Il viaggio però non sarà tutto rose e fiori. Attenzione spoiler dopo il salto.

La prima meta scelta dal primo viaggio volante nel mondo di Dr. Stone è il villaggio Ishigami situato ad oriente rispetto alla posizione di partenza. Proprio per questo, il mezzo deve procedere con cautela governando bene i venti, ed è qui che entra in azione Ryuusui. Grazie alla sua esperienza di navigazione, riesce a sfruttare le correnti anticicloniche che si muovono verso oriente, contrariamente ai normali venti terrestri che soffiano da est verso ovest a causa della rotazione della Terra.

Viaggiando in aria, tra stormi di uccelli e nubi, i tre si godono il paesaggio e definendosi avventurieri: ciò causa uno battibecco tra Chrome e l'ammiraglio, con ognuno che cerca di definirsi un avventuriero di maggior successo dell'altro, il primo via terra e il secondo via mare. Il viaggio però prende una svolta imprevista però quando la mongolfiera viene trascinata in una corrente ascensionale tempestosa, che li porta vicino a un cumulonembo. A causa di un buco generato in cima alla mongolfiera da uno degli stormi di uccelli passati nelle vicinanze, i tre non riescono più a governare bene il mezzo per tornare a terra. Proprio in quel momento Chrome, facendo uso delle esperienze del passato, decide di dare fuoco a tutto il combustile possibile e affrontare la tempesta passandoci attraverso. Senku e Ryuusui concorderanno e lanceranno gli ultimi resti della pozione anti pietrificazione per fornire ulteriore combustibile.

Il trio riesce così a superare la peripezia e arrivare nei cieli del villaggio Ishigami, dove un'entusiasta Koharu gli corre incontro, salutandoli. Il capitolo 90 di Dr. Stone arriva il 21 gennaio, dopo la doppia pausa per Natale e per la fine dell'anno di Weekly Shonen Jump.