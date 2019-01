Dr. Stone, nel capitolo 90 continuano i piani di sviluppo delle cartine

Il mondo modificatosi a causa degli eventi geologici ha messo a dura prova i protagonisti di Dr. Stone che, però, sono riusciti a ideare un piano per rifare le cartine geografiche. Dopo il primo viaggio in mongolfiera, che ha visto il trio composto da Senku, Ryuusui e Chrome uscirne indenni per un soffio, parte nel capitolo 90 la prima vera mappa.

Il viaggio del capitolo 89 di Dr. Stone è stato difficile, ed è soltanto l'inizio. Dopo un sentiero tuoneggiante, i tre arrivano illesi al villaggio Ishigami, per la gioia di Kohaku. Messo in sicurezza il pallone che li ha portati fin lì, iniziano i primi sforzi di Senku per mettere su carta tutte le tappe che hanno percorso nel primo breve viaggio volante. I luoghi fondamentali segnati sulla mappa naturalmente sono il villaggio Ishigami e la città di pietra costruita da Shishio Tsukasa.

Il protagonista però non vuole fermarsi, e ha come mire il riuscire a mettere su carta l'intero nuovo Giappone, pertanto il trio parte, dopo essersi rifocillato grazie agli anziani ancora presenti nel villaggio Ishigami, alla volta del presunto punto in cui dovrebbe trovarsi il petrolio. La fonte d'energia è una tappa fondamentale nel piano dei protagonisti di Dr. Stone per arrivare in Sud America e scoprire le origini della pietrificazione. Il capitolo 91 del manga tornerà su Weekly Shonen Jump il 28 gennaio.