Dr. Stone: New World, ecco la data di ritorno dell'anime e il nuovo trailer

Dr. Stone - New World è iniziato nella primavera del 2023 e dopo una pausa prevista alla conclusione della prima parte di stagione, ecco che arrivano le date e un nuovo trailer per il secondo cour!

I nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 12 ottobre su Crunchyroll. Tema principale delle nuove puntate sarà la ricerca e la scoperta dell'origine del fenomeno che ha portato alla pietrificazione il mondo intero. Questo è il mistero più grande all'interno del manga e per chi non avesse letto il cartaceo, è il momento di svelare questo segreto anche nell'adattamento animato. Da quello che è stato anticipato pare che il padre di Senku abbia avuto una parte attiva in questo evento.

Il manga è già giunto ad una conclusione a inizio 2022 e non è ancora ben chiaro se l'anime si concluderà con New World o arriverà una quarta stagione. Sicuramente, da quello che possiamo evincere dal trailer, molti dei misteri che rendono così avvincente quest'opera verranno svelati negli episodi in arrivo questo autunno.

Senku finalmente si ritroverà a scoprire i più importanti arcani che lo hanno tormentato da quando si è risvegliato dopo essere stato pietrificato: come reagirà a tutto questo? E voi siete curiosi di vedere queste nuove puntate? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre vi invitiamo a non perdervi questo cosplay a tema Dr. Stone di Ruri e Kohaku.