Dr. Stone - New World: data di uscita, visual e informazioni per la Stagione 3 dell'anime

Arrivano finalmente nuove informazioni per quello che da molti è considerato come uno degli anime più attesi di questo 2023. Attraverso una nuova locandina promozionale sono stati infatti diffusi alcuni dettagli su Dr. Stone - New World, la terza stagione dell'anime basato sul manga di Riichiro Inagaki e Boichi.

Dr. Stone - New World debutterà ufficialmente in primavera, il 6 aprile 2023 in simulcast streaming sul palinsesto di Crunchyroll. Un'anteprima del primo episodio verrà trasmessa in Giappone il 12 marzo in seguito alla prima televisiva di Dr. Stone: Ryusui.

Purtroppo non è stato condiviso alcun nuovo trailer sulla Stagione 3 di Dr. Stone, ma in compenso sono arrivate numerose informazioni utili sulla produzione. L'artista musicale Huwei Ishizaki, noto per aver eseguito la 38° sigla finale di Naruto Shippunden "Pino to Ameri", è accreditato per la composizione delle sigle di Dr. Stone - New World Stagione 3.

Dr. Stone - New World riprenderà dal termine dell'episodio speciale Dr. Stone: Ryusui uscito nell'estate del 2022. La terza stagione riprenderà dunque l'adattamento dal capitolo 90 della serie manga. Questa parte dell'anime continuerà a seguire le vicende della Saga della Fonte della Pietrificazione raccontando l'ultima parte dell'Arco dell'Era dell'Esplorazione. Successivamente la serie comincerà l'arco dell'isola del tesoro, composto da 38 capitoli.