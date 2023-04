Dr. Stone New World: parte la terza stagione con questa opening

Gli anime trasmessi in TV sono tanti, ma molte emittenti sono popolate dalle serie più popolari di casa Shueisha, quelle che vengono prodotte su Weekly Shonen Jump. Dr. Stone è una di queste, un manga ora concluso che è stato portato avanti per quattro anni da Inagaki e Boichi, una coppia inedita ma che è riuscito a ottenere ottimi risultati.

Dopo l'episodio speciale su Ryusui che fa da collegamento, la seconda stagione passa la palla alla terza stagione intitolata Dr. Stone: New World. Senku Ishigami e gli altri sono riusciti a consolidare una società in questa età della pietra molto particolare, abbattendo l'impero della forza di Tsukasa usando soltanto l'intelligenza e le invenzioni. Ora però, archiviata la sfida su suolo giapponese, c'è bisogno di esplorare il mondo intero per capire chi è il loro vero nemico e soprattutto per ottenere le risorse di cui necessitano per costruire una società funzionale.

E così sono passati mesi, ma la stagione 3 di Dr. Stone ha fatto il suo debutto su vari schermi, tra streaming ed emittenti nel paese d'origine. Dr. Stone New World si apre con questa opening, disponibile in basso: è Wasuregataki, cantata da Huwie Ishizaki, una canzone dal classico ritmo J-Pop che presenta le nuove dinamiche di Senku e compagni, costretti ad allontanarsi dal Giappone in cerca di un certo materiale, ma ovviamente si imbatteranno in altre crisi. Il video in basso dura circa un minuto e mezzo, vi piace la nuova opening di Dr. Stone o preferivate una di quelle delle stagioni precedenti?