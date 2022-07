Dr. Stone - New World, la terza stagione è ufficiale con un teaser trailer

Dopo tanti anni di pubblicazione, il manga di Dr. Stone si è concluso. Negli ultimi mesi su Weekly Shonen Jump è andato in scena l'atto finale di questa avventura in salsa scientifica. Ciò non vuol dire che la serie si sia conclusa in ogni sua forma, dato che ci sono altri progetti in cantiere per il settore animato.

Negli ultimi giorni è stato proiettato l'episodio speciale su Ryusui, un momento di Dr. Stone particolare che introduce uno dei personaggi più importanti per la prossima fase. Fase che sarà narrata in una nuova stagione, come certificato dall'annuncio di Dr. Stone - New World. La terza stagione è stata presentata con un brevissimo teaser trailer di appena dieci secondi, inserito proprio alla fine dell'episodio speciale di Ryusui.

Ci sono scenari reali, non realizzati in formato anime, dove vengono inserite alcune scritte in sovrimpressione con lo stile roccioso della serie, per poi arrivare nel finale con il logo. Il riferimento è all'America, il nuovo territorio che verrà esplorato nei prossimi episodi. Dr. Stone - New World debutterà nel 2023 e costituirà quindi una fase inedita per Senku e gli altri, che sono destinati ad allontanarsi dal Giappone per scoprire il mondo intero.