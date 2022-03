Dr. Stone non finisce qui: in arrivo uno speciale nei prossimi mesi, ecco di che tratterà

Sono stati cinque anni intensi, ma con 232 capitoli Dr. Stone si è concluso. Su Weekly Shonen Jump, è arrivato l'ultimo capitolo lunedì 7 marzo 2022, in concomitanza con la quinta candelina, chiudendo il percorso scientifico di Senku. Questo però avverrà soltanto temporaneamente, dato che c'è attesa per il tankobon finale e per un altro capitolo.

Con la chiusura della serie infatti, in una pagina promozionale, è stato rivelato che ci saranno nuovi contenuti in arrivo per Dr. Stone. Con l'anime che a breve porterà con sé un episodio speciale dedicato a Ryusui, il manga non sarà da meno.

Boichi e Riichiro Inagaki torneranno su Weekly Shonen Jump nel corso del 2022 per pubblicare un capitolo speciale dedicato proprio a Ryusui, così da festeggiare l'arrivo dell'anime. Non è ancora dato sapere quando uscirà di preciso il capitolo, ma l'episodio arriverà nell'estate del 2022 e, data la promozione, è da aspettarsi un'uscita coordinata sulla rivista.

Dr. Stone si sta preparando anche alla terza stagione dell'anime che però arriverà soltanto nel corso del 2023. Quindi i fan della serie potranno ripercorrere la storia di Senku e la sua lotta scientifica anche nei futuri episodi, fino alla sua conclusione anche sotto quel formato.