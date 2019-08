Dr.Stone, nuovi personaggi nell'ultima key visual dell'anime!

L'età della pietra non è mai stata così divertente come nell'esilarante adattamento animato di Dr.Stone, sposato direttamente dalle pagine di una delle opere presenti su Weekly Shonen Jump, famosissima rivista giapponese su cui attualmente è ancora serializzata ONE PIECE.

Abbiamo già avuto modo, grazie all'editor, di scoprire le motivazioni che hanno portato alla produzione dell'anime di Dr.Stone, pur non celando la grande necessità del titolo di ricevere una potente spinta a livello di vendite dell'originale cartaceo, grande limite e importante questione che si anela all'interno dell'opera. Infatti, le serie che non riescono a portare nelle casse di Shueisha introiti importanti vengono rivalutate circa la longevità che un prodotto può avere, sensibilizzando anche in maniera pesante la stessa durata.

Per questo motivo, l'anime si porta sulle spalle un importante ruolo, quello di spingere il più possibile tra le mani del pubblico i volumi del manga, provando a fornire agli spettatori un progetto simpatico ed estremamente accattivante. In questo ruolo arriva la nuova locandina promozionale dell'anime, direttamente dalle pagine dell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, e che potete ammirare in calce a questa notizia. Infatti, nella key visual in questione vengono rivelati nuovi personaggi, tra cui la nuova eroina co-protagonista della storia. I risvolti per riportare il mondo a uno stato di civiltà sono ancora lontani dal compiersi, non ci resta, quindi, che rimandarvi al prossimo episodio che debutterà nella giornata odierna sempre sottotitolato in italiano su Crunchyroll.

E voi, invece, cosa ne pensate di Dr.Stone? Fateci sapere se vi sta piacendo con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!