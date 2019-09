Dr. Stone: il nuovo documentario di Crunchyroll ci porta alla scoperta dell'anime

Dr. Stone, l'anime di TMS Entertainment tratto dal manga di Riichiro Inagaki, continua a crescere in popolarità e registrare dei numeri di streaming davvero invidiabili. Per festeggiare il successo dell'opera, Crunchyroll ha da poco creato un dietro le quinte per mostrare l'enorme lavoro compiuto dai ragazzi dello studio di animazione.

Il trailer del video, disponibile alla visione cliccando sopra il link in calce all'articolo, mostra lo staff al lavoro sull'adattamento, oltre ad alcune discussioni generali riguardo i problemi riscontrati nel campo dell'animazione.

Durante l'intervista, uno degli animatori rivela una difficoltà più grandi: "Per fare un'esempio, quando il manga introduce per la prima volta gli abitanti del villaggio ne esclude volontariamente uno, che rimane quindi senza nome. Diversi capitoli dopo, scoprimmo che quel personaggio era in realtà uno dei più importanti, ma che la sua identità era semplicemente stata celata. Durante le prime fasi avevamo deciso di lasciarlo da parte, ed ecco dunque insorgere il problema: come lo recuperiamo?". Il documentario è visibile da questo momento su Crunchyroll, insieme al nuovissimo episodio 11.

Vi ricordiamo che Dr. Stone è un anime curato da TMS Entertainment, composto da 24 episodi e diretto da Shinya Iino. Il manga, serializzato con cadenza settimanale su Weekly Shonen Jump, ha da poco messo in vendita il suo dodicesimo Volume.