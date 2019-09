Dr. Stone, le parole del regista: 'Noi in alto con la scienza e non con i combattimenti'

Recentemente, il produttore dell'anime di Dr. Stone Shusuke Katagiri ha parlato dell'importanza della scienza, punto focale della serie realizzata da Riichiro Inagaki. A tal proposito, Crunchyroll è riuscito a scambiare due parole con Iino Shinya, il regista dell'anime, con cui si è discusso della crescente popolarità dell'opera.

Durante l'intervista, a Shinya è stata innanzitutto posta la domanda: "Di cosa si occupa precisamente un regista di una serie anime?", al che, il direttore artistico ha risposto: "Quando si crea una serie ci si occupa di diversi dettagli. C'è chi scrive la sceneggiatura, chi disegna, chi colora, chi anima ecc. Il mio lavoro è quello di coordinare il tutto, fare in modo che le cose scorrano per il verso giusto. Oltretutto questo è stato il mio primo incarico da regista".

Subito dopo, Shinya ha parlato dei motivi che l'hanno spinto ad accettare il lavoro: "Quando il produttore di TMS Entertainment mi ha contattato, non ci ho pensato due volte. Sono sempre stato interessato nell'animazione, ma Dr. Stone in particolare ha qualcosa di diverso: il tema. Di solito negli shonen si parla sempre di azione e combattimenti, di ninja, samurai o pirati.. Come in ONE PIECE no? Ma qui è diverso, la scienza è la protagonista ed è questo che rende il tutto così interessante".

Successivamente, alla domanda "Come convinceresti qualcuno che non ha mai visto questo anime a dargli una chance?", il regista ha risposto: "Beh, quando si parla di scienza lo spettatore comune sente un po' di repulsione, come a scuola. Sembra un tema pesante. Noi però cerchiamo sempre di trattare il tutto in maniera molto leggera, l'anime è molto divertente, ci sono tante battute. Anche se non si è fan della scienza ci si può tranquillamente godere la storia".

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo Dr. Stone? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui invece vogliate dare un'occhiata all'intervista completa, vi rimandiamo al link disponibile qui sotto.