Dr. Stone: ecco perchè la scienza riveste un ruolo così importante nella serie

Dr. Stone, l'anime tratto dal manga di Riichiro Inagaki, sta continuando a registrare visite record su tutti i siti di streaming legale del mondo. Durante l'Anime Expo 2019, lo staff dietro la realizzazione della serie è stato intervistato dai colleghi di Comicbook, ed ha svelato qualche interessante retroscena riguardo la realizzazione dell'opera.

Alla domanda dei giornalisti "C'è stata qualche caratteristica del manga che non potevate permettervi di trasporre in maniera errata?", ha riposto il produttore Shusuke Katagiri, dichiarando: "Il manga è molto preciso sul fronte della fedeltà scientifica e tecnologica, in alcune pagine sono addirittura presenti delle tavole extra che spiegano il funzionamento di alcuni processi. Per noi quello è stato uno dei punti centrali. Quando crei un anime devi aggiungere i colori, i suoni e i movimenti dei personaggi. Chiaramente trasporre anche tutti i consigli e le spiegazioni scientifiche delle invenzioni di Senku è stata una bella sfida, ma credo che gli animatori abbiano fatto un ottimo lavoro".

Per quanto riguarda la caratterizzazione del protagonista invece, l'editor Hiroyuki Honda ha dichiarato quanto segue: "Weekly Shonen Jump è famoso per via della quantità di eroi fantastici e carismatici presenti nei suoi racconti. Penso che Senku sia stato reso perfettamente, sia per quanto riguarda il fronte delle animazioni sia per quanto riguarda il doppiaggio. Lo staff ha davvero dato vita ad un altro eccellente protagonista".

Da qualche puntata ormai anche l'anime di Dr. Stone si è ritrovato obbligato a dover inserire dei disclaimer, per ricordare ai fan i rischi che potrebbe comportare una riproduzione errata di alcuni esperimenti.

