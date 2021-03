Dr. Stone: il potere della scienza nelle nuova linea di vestiti, ora disponibile

Crunchyroll ha appena lanciato una nuova collezione di vestiti a tema Dr. Stone, l'eccezionale anime di TMS Entertainment con protagonista lo scienziato Ishigami Senku. La linea d'abbigliamento è disponibile anche in Italia, e comprende giacche, t-shirt, felpe e molto altro.

In calce all'articolo potete trovare il link alla fonte ufficiale, ovvero il sito di merchandise di Crunchyroll US. I capi d'abbigliamento ricordano alcuni dei momenti migliori della storia di Inagaki come il risveglio di Senku e la scoperta dell'elettricità, e il prezzo varia dai 25 ai 55 dollari a capo. Nel caso in cui decideste di ordinare qualcosa dovrete ovviamente farvi carico delle spese di spedizione.

Nonostante la concorrenza spietata di questa stagione, Dr. Stone è comunque riuscito a registrare numeri folli per la seconda stagione dell'anime, diventando il terzo anime invernale più seguito alle spalle de L'Attacco dei Giganti 4 e The Promised Neverland 2. Vi ricordiamo che la nuova stagione si concluderà presto, con la trasmissione dell'episodio 11.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo la Stagione 2? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Dr. Stone: Stone Wars, la seconda stagione attualmente in onda su Crunchyroll.