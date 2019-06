Dr. Stone: i primi dodici minuti della premiere saranno diffusi in anteprima su youtube!

Manca meno di un mese al primo episodio Dr. Stone, l'anime tratto dal manga di Inagaka e Boichi. I fan hanno le aspettative alle stelle per quello che sarà il primo adattamento ufficiale dell'opera, e non vedono l'ora di rivivere le avventure di Senku e compagni.

Secondo quanto rivelato negli ultimi mesi dal sito ufficiale, il primo episodio debutterà ufficialmente su Tokyo MX il 5 luglio prossimo, mentre l'anteprima sarà trasmessa durante l'Anime Expo 2019, in programma tra poche settimane a Los Angeles.

Recentemente però, lo staff di TSM Entertainment ha deciso di fare un altro regalo ai fan. Come riportato dal sito web, lunedì 1 luglio 2019 si terrà un evento speciale in streaming su youtube in cui saranno mostrati ben 12 minuti del primo episodio della serie. Alla messa in onda seguirà anche un'intervista con i doppiatori Yusuke Kobayashi (Senku) e Makoto Furukawa (Taiji Oki), che risponderanno alle domande dei fan.

Vi ricordiamo che l'adattamento anime di Dr. Stone, diretto da Shinya Iino (Hanebad!, Revue Starlight) e scritto da Yuichiro Kido (Blue Exorcist, 91 Days), andrà in onda anche in italiano, per la felicità di tutti gli amanti del doppiaggio nostrano. E voi cosa ne pensate? Guarderete la preview dell'episodio? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto.