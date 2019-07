Dr. Stone: pubblicato il teaser del secondo episodio

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato le nostre impressioni sul primo episodio di Dr. Stone, l'anime di TMS Entertainment tratto dal manga di Riichiro Inagaki.

In generale, la prima puntata dell'adattamento è stata accolta positivamente dal pubblico, merito soprattutto della caratterizzazione dei due protagonisti: Senku Ishigami e Taiju Oki. Qualche fan del manga tuttavia, ha ritenuto la prima puntata decisamente frettolosa, lamentando una mancanza di cura per i dettagli così cari all'opera scritta.

Per chi non lo conoscesse, Dr. Stone racconta delle gesta di Senku, un brillante ragazzo delle superiori dalla personalità spigliata che dovrà fare i conti con il più incredibile dei disastri naturali. Nei primi anni 2000 infatti, l'umanità verrà completamente tramutata in pietra, e spetterà a Senku e al suo compagno Taiju riportare l'ordine in un mondo ormai regredito all'età primitiva.

In attesa dell'episodio due, pronto a sbarcare su Tokyo MX il prossimo 12 luglio, il canale Youtube dedicato all'opera ha deciso di condividere con i fan un breve teaser. Nel video, reperibile in cima l'articolo, possiamo osservare delle nuove invenzioni di Senku e l'introduzione di un feroce predatore.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il secondo episodio? Diteci la vostra sull'anime, e se non l'avete ancora fatto, non perdete l'occasione di dare un ascolto all'Opening di Dr. Stone!