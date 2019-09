Dr. Stone: riguardiamo insieme gli incredibili scorci dell'episodio 12

Il dodicesimo episodio di Dr. Stone, trasmesso lo scorso 20 settembre, ha visto Senku e alcuni componenti del suo Regno della Scienza durante la ricerca di un ingrediente chiave per la realizzazione degli antibiotici, la cosiddetta "Panacea universale" che potrebbe salvare la vita a Ruri.

Nello specifico, il team del giovane scienziato, composto da Kohaku, Ginro, Chrome e dallo stesso Senku si è messo in viaggio per procurarsi l'acido solforico. Dopo aver raggiunto un enorme lago, la squadra si è trovata costretta a realizzare delle maschere antigas, in modo da sopravvivere all'aria venefica.

Uno dei punti più impattanti dell'ultimo episodio è stato senza dubbio la realizzazione degli "sfondi", o per meglio dire, degli incredibili panorami. Come potete vedere in calce all'articolo infatti, alcuni utenti Twitter hanno elogiato il livello di dettaglio presente nei disegni degli animatori, una cornice perfetta che ha dato vita ad un'altra ottima puntata.

Recentemente anche il regista Iino Shinya ha parlato dell'impegno profuso dal suo team durante la realizzazione dell'adattamento, sempre molto fedele al manga di Riichiro Inagaki. Non è un caso che ad oggi, Dr. Stone, sia considerato il miglior manga della stagione estiva subito dopo Vinland Saga.

